GMİS Yönetim Kurulu, Kozlu'da madenciye seslendi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu, üretim bölgelerinde madencileri ziyaret ederek çeşitli konularda bilgilendirmeye devam ediyor. GMİS Yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'nde çalışan madencileri ziyaret etti. Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS Kozlu Şube Başkan ve Yöneticileri katıldı. Uzunmehmet Kuyu başında madencilere hitap eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler ve alınması gereken önlemler ve yeniden gündeme getirilen kıdem tazminatı konularında madencilere bilgi verdi.

Yeşil şöyle konuştu;

“Değerli Arkadaşlarım, hepinizi Genel Maden İşçileri Sendikası ve şahsım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs salgını sebebiyle 30 Mart'ta işlerimize ara verildi. 28 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı normalleşme sürecini açıkladı. 1 Haziran itibariyle bizler işyerlerimizde geldik, işinizin başına geçtik. Bu sürecin en sert olduğu zamanlarda bu salgının önüne geçtik. Burada yapılacak üç önemli kuralı uygulayarak bizler bu süreci atlattık. Yalnız bildiğiniz gibi virüs etkilerini halen kaybetmiş değil. İkinci dalga korkusu hepimizde var. Cumhurbaşkanımız, normalleşme sürecini açıkladıktan sonra tüm kamu kuruluşlarında, tüm işyerlerinde çalışma yeniden başladı ve arkadaşlarımız işlerinin başına geçti. Tabii bu süreçte kendi bireysel önlemlerimizi almak zorundayız. Virüsten korunmanın 3 önemli yolu var; bir hijyen, iki maske ve üç sosyal mesafe. Bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Biz madenciler olarak daha dikkatli olmak zorundayız. Sizlerden ricam iş işyerlerinizde maskenizi takın, işe gelirken serviste, banyolara gidinceye kadar maskenizi takın. Bildiğiniz gibi Armutçuk ile başlayan Gelik ile devam eden ve en son olarak sizlerin arasından bir arkadaşımız da dün akşam virüs tanısı ile hastaneye yatırıldı. Testleri henüz yapılmadı, kesinleşmiş bir şey yok. Sadece Armutçuk'ta bir arkadaşımızın testi pozitif çıktı. Onunla beraber filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarla 45 arkadaşımız 14 günlük ev karantinasına alındı. Armutçuk'taki genel merkez ve şube yöneticisi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerle çok şükür hepsinin sağlık durumu iyi. Testi pozitif çıkan arkadaşımızda da bir şey yok. Onu da takip ediyoruz. Ardından Gelik'te bir arkadaşımız 24-08 vardiyasında işe geldi, işyerinde rahatsızlanınca işyeri doktoru ve sağlık ekibi ile birlikte hastaneye sevk yapıldı. Çok şükür ki onun da testi negatif çıktı. Onunla beraber 18 arkadaşımız tedbiren 14 gün karantinaya alındı. Burada da 4 arkadaşımız hastanede. İnşallah onların da testleri negatif çıkacak. Öncelikle kendi önlemlerinizi kendimiz almak zorundayız. Bu sıkıntıları İnşallah hep beraber atlatacağız. Sizlerin arasından Genel Merkez Yönetimine gelen arkadaşımız Hüseyin başkanımız, şu an burada yok ama sadece bedenen yok. Ruhen, fikir olarak her zaman burada. Her daim aldığımız kararlarda, yaptığımız eylemler de bizlerle beraber. O heyecan içinde gelecek ayı bekliyor. Sizlerin arasına inşallah dimdik ayakta, sağlıklı bir şekilde gelecek. Ben ve ekibim adına söylüyorum; iş arkadaşlarının hakları konusunda mücadelesini veren bir arkadaşımız. Ben şahsım adına onunla çalışmaktan, onunla birlikte görev yapmaktan gurur duyuyorum. Önceki gün itibarıyla ülkenin gündemi yine değiştirildi. Emek sınıfının, işçi sınıfının tekrar üzerine gelinmeye başlandı. Biz beraber varız. Biz bu zamana kadar her türlü zorluğu sizlerle beraber aştık, her türlü mücadeleyi sizlerle beraber yaptık. Sizler dimdik ayakta durdunuz. Bizler de sizlerin her zaman önünüzde koştuk, dimdik yanınızda durduk. Yarın da böyle olacak. Bugün kıdem tazminatına laf söyleyenler, kıdem tazminatını el uzatanlar yine yanılacaklar. Biz her şart altında mücadele edeceğimizi, her şart altında işçi arkadaşlarımızın haklarını koruyacağımızı söyledik, söylemeye devam ediyoruz. TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın dün akşam yaptığı açıklamada “Kıdem Tazminatı kırmızı çizgimizdir” dedi. Bugün de böyle yarın da böyle olacak. Dün yapılan toplantıda, TÜRK-iŞ, TOBB, DİSK ve HAK-İŞ Konfederasyonlarının beraber yaptığı toplantıda 3 Konfederasyon Kesinlikle hayır dedi, HAK-İŞ de yüzde 50 olabilir demiş. Kıdem Tazminatının ne yüzde 50'si olur, ne yüzde 20'si. Hiçbir yüzdeliği kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Kıdem Tazminatı; oğlumuzun damatlığı, kızımızın gelinliği, kendimizin kefen parasıdır. Kıdem Tazminatımızı bugüne kadar kimseye vermedik, bundan sonra da kimseye vermeye niyetimiz yok. Sizlerden tekrar rica ediyorum; virüse karşı kendi önlemlerinizi öncelikle kendiniz alınız. Sosyal mesafe sıkıntı olabilir ama hijyene maske konusunda sizlerden özellikle rica ediyorum maskenizi sadece evde çıkartın. Bu virüsün önüne geçmek için maske ve hijyen konularına dikkat edelim, dikkat etmeyenleri uyaralım. Hayırlı işler diliyorum, Allah kazasız belasız çalışmalar versin, kolay gelsin.”

GMİS Heyeti, konuşmanın ardından TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.