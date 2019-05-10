GMİS Yönetim Kurulu, “Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Yeşil'in mesajı şöyle;

“Dünyadaki en değerli varlıklarımız annelerimizdir. Sevmeyi, sevilmeyi onlardan öğreniriz. Acılı anımızda ve mutlu anımızda önce onları ararız, her zaman onlara sığınırız. Annelerimiz; sevginin, şefkatin, mücadelenin, çilenin, özverinin sembolüdür.

Annelerimize, yılın sadece bir gününde değil, daima sevgi, saygı ve minnet duygularımızı göstermeliyiz. Çünkü annelerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Ancak onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yalnızca ihtiyaç duyduklarında değil her zaman yanlarında olmak, emeklerinin, sevgilerinin boşa gitmediğini göstermek hepimizin en önemli görevidir. Başta maden işçilerimizin ve şehit madencilerimizin anneleri olmak üzere, şefkat ve sevgiyle dünyanın en yüce görevini yerine getiren bütün annelerimizin ellerinden öpüyor, Anneler Gününü saygı, sevgi ve minnet duygularıyla kutluyoruz.”