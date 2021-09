GMİS yönetim kurulu, Üzülmez Müessesesi'nde madenciyi bilgilendirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Merkez Yönetim Kurulu ile şubeler yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi'nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek imzalanan toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgi verdi.

Ziyarete Genel Başkan Hakan Yeşil ile birlikte GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Madenciler, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile GMİS Yönetimini çiçeklerle, konfetilerle, meşalelerle ve coşkuyla karşıladı. GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, 1 Ocak 2021 tarihinde başlayan TTK 29'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 1 Eylül 2021 tarihinde imzalandığını belirterek, “Büyük bir mücadele gösterdik. Özellikle harici arkadaşlarımızın yıllardan beri çilesi olan düşük ücret sorununa çözüm üretmeye çalıştık. Sizlerle birlikte, hep beraber mücadelesini verdik. Sağolun, varolun. Aldığımız haklarla ilgili Genel Başkanımız Hakan Yeşil'e, biz madenciyi en iyi şekilde Ankara'da bizi temsil ettiği ve tabanın sesini en iyi şekilde anlattığı için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağosun, varolsun. TÜRK-İŞ Genel Başkanımıza, bölgemizin tüm siyasi parti milletvekillerine, Çalışma Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız, yatmadı, uyumadı, gerektiğinde gündüzünü gecesine kattı, biz madencilerin, haricilerin haklarını sonuna kadar söke söke Ankara'da aldı. Bir isteğimiz daha var. TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı ve Bakanımızı buraya istiyoruz. İnşallah müjdeli haberleri Başkanımızla birlikte vereceğiz” dedi.

“Emeğin başkentinde yanan ışık Türkiye'yi sardı”

Maden işçilerine hitaben konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Çok değerli madenci kardeşlerim, dostlarım, Sendikamızın çok değerli başkan ve yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulları ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Bölge ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bugün burada bu duyguyu, bu sevinci yaşatan Tayfun Başkanı ve Üzülmez Şube Yönetimine teşekkür ederim. Burada bu birlik ve beraberliği sağladığınız için size de ayrıca teşekkür ederim. Geçmişte olduğu gibi Emeğin Başkenti Zonguldak'ta yanan ışık, yanan ateş her zaman tüm Türkiye'yi sarmıştır. Bu toplu iş sözleşmesinde de ayrıca aldığımız haklar Genel Maden İşçileri Sendikamızın, yönetim kurulumuzun, şube temsilcilerimizin, birlik ve beraberlikle sizlerden aldığı güçle Ankara'da yaptığı mücadelenin sonucudur. Bu anlamda bütün yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyoruz ve bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz; Biz büyük bir ileyiz” dedi.

“Atalay'ın mücadeleye verdiği destek tartışılmaz”

Toplu iş sözleşmesi sürecini anlatan Genel Başkan Hakan Yeşil, “Mücadeleyi hiç bırakmadık. 16 senedir çözülemeyen problemleri anlattık. Yeraltındaki problemlerimizi anlattık. Yönetim Kurulumuzun, şubelerimizin tamamıyla ben demeden biz olduk. İş bölümü yaptık, Bakana gitti arkadaşlarımız, şube başkanlarımız Meclis'e gitti. Genel Merkez Yöneticilerimizin bir kısmı Çalışma Bakanına, bir kısma Enerji Bakanına gitti. Ben TÜRK-İŞ'te büyük mücadeleler verdik. Bu başarı ekibin başarısıdır. Arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bizim bu kararlı duruşumuz, madenciden aldığımız destek, Zonguldak bürokrasisinden aldığımız destek, işçi sınıfının önderi Sayın Ergün Atalay tarafından hoşnutlukla karşılandı. Mücadelemize verdiği destek kesinlikle tartışılamaz. Sorunlarımızın çözümü konusunda Sayın Genel Başkanımız Ergün Atalay, Cumhurbaşkanımıza dahi çıkmıştır. Bu emek, bu özveri, bu çalışma ayrıca Sayın TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay'ın da başarısıdır. Ben sizlerin huzurunda TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay'a ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum” dedi.

Toplu iş sözleşmesinde alınan haklarla ilgili bilgi veren Yeşil, “Bu mücadele sizlerin mücadelesi, sizlerin kararlı duruşudur. Sizler dik durduğunuz sürece, sizler kolkola verdiğiniz sürece her mücadeleden başarı ile çıkarız” dedi.

Toplu sözleşmeden kaynaklanan farkların en kısa sürede ödenmesi için görüşmeler yaptıklarını belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “TTK Genel Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Farkların bir an önce ödenmesi için çalışmaları başlattık. Sayın Genel Müdürümüz bize desteğini ifade etti. Netleşince size bilgi vereceğiz. Hepimize hayırlı olsun, hepinize helal olsun. Mücadelemiz asla bitmez. Biz çalıştığımız sürece, bu işyerlerini ayakta tuttuğumuz, yaşadığımız sürece mücadele her zaman devam edecek. Biz mücadeleye her zaman hazırız.

Bize bu süreçte destek veren Sayın Genel Müdürümüze, Enerji Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza, bölge milletvekillerimize, işçi önderi TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay ve Yönetim Kurulu'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum.

İşçi alımı için, yaptığımız bu toplu sözleşme görüşmelerinde hem Enerji Bakanlığında hem Çalışma Bakanlığında, Bakan Yardımcılarının yanında işçi alımını da gündeme getirdik. İnşallah bu da bizim başarımız olur. İnşallah bu kurumu ayakta tutmak, yeraltındaki zenginliği yerüstüne çıkararak ekonomiye kazandırmak, daha fazla kömür çıkarmak, üretimi artırmak bizlere nasip olur” dedi.

Konuşmalar sırasında madenciler; “İşte başkan işte madenci”, “İşte madenci işte sendika”, “Madenci feneri sönmeyecek”, “Madenci sizinle gurur duyuyor”, “TÜRK-İŞ'e selam mücadeleye devam”, “Yaşasın sınıf dayanışması”, “TÜRK-İŞ nerede biz oradayız”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “İşçi alınsın üretim artsın” sloganlarını attı.

Madenciler, alkışlarla, ıslıklarla ve baretlerini yere vurarak destek verdiler.