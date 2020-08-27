GMİS Yönetim Kurulu: “Zafer Bayramımız Kutlu Olsun"

Mesaj şöyle:

“30 Ağustos 2020 tarihi, Anadolu'nun ve ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının 98'inci yıldönümü. Bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösteren Ulusal Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun Büyük Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, ulusumuzun, emperyalizme karşı verdiği büyük mücadelenin sonunda yeniden dirilişidir.

Kahraman ordumuz, Başkumandanlık Meydan Muharebesi'yle Anadolu topraklarının ulusumuzun vatanı olduğunu önünde durulamaz bir iradeyle tüm dünyaya ispatlamıştır.

Bizler, 30 Ağustos Zaferi'ni kazanan tam bağımsızlık karakterine sahip bir ulusun evlatları, maden işçileri olarak; ülkemizin geleceği için yeraltı zenginliklerini tespit etmek ve yeryüzüne çıkararak ülkemizin ekonomisine kazandırmak için her türlü fedakârlıkla çalışıyoruz, çalışacağız. Ulusumuza bağımsızlığını kazandıran Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz.

Ulusumuzun bağımsızlığı ve vatan sevgisi uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Zafer Bayramı'nı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz”.