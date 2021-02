GMİS Yönetim Kurulu'ndan, Amasra'da madenciye hayırlı olsun ziyareti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil başkanlığında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde çalışan madencileri ziyaret etti.

Hüseyin Kolçak'ın vefatı nedeniyle boşalan GMİS Genel Sekreterliği görevine Ertan Kaya'nın GMİS Amasra Şube Başkanı iken getirilmesi nedeniyle gerçekleştirilen hayırlı olsun ziyaretine; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreteri Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir katıldı.

Ziyarette Kaya'dan boşalan Amasra Şube Başkanlığı'na getirilen Birol Yalçın ile Şube Yöneticileri de hazır bulundu.

GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya; “Bugüne kadar Şube Yönetimi ve şahsım olarak mücadele verdik. Bu mücadeleyi yine hep birlikte sürdüreceğiz. Rahmetli olan Başkanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Değerli arkadaşlarım, birlik olduğumuz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok. İnşallah mücadelemizle Amasramız için iyi sonuçlarla başarılı olacağımıza inanıyorum. Bundan böyle de birlik içinde olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız” dedi.

Maden işçilerine konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; “ Amasra bizim gözbebeğimiz. Daha önce yaptığımız eylemlerin, verdiğimiz mücadelelerin her daim içindeydiniz. Her zaman birlik ve beraberlik içinde olduk. Bundan sonra da bu süreci hep birlikte götüreceğiz. Bildiğiniz üzere Genel Sekreterimiz Hüseyin başkanımız vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Ertan Başkan, her zaman dimdik arkamızda durdu, mücadelemize destek verdi. Bizlerde bu vesileyle Genel Kurulumuzda Ertan başkanımızı genel merkez birinci sıra yedek aday olarak gösterdik ve arkadaşlarımızın tercihi ile seçildi. Ertan başkanımız genel merkez yönetim kurulunda yerini aldı ve bizlere güç katmaya devam edecek. Sizlerin verdiği desteklerle bugüne gelen Ertan başkanımızı aramızda görmekten ayrıca bizler de mutluyuz. Her zaman olduğu gibi bugün ve yarın, hep birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizim gücümüz, birlik ve beraberliğimizdir. Yeni oluşan Şube Yönetimine tekrar başarılar diliyorum. Bizlerle omuz omuza mücadele veren olan Ertan başkanımıza bundan sonraki görevinde de başarılar diliyorum” dedi.

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili bilgi veren Yeşil; “Toplu iş sözleşmesinde birkaç konuya ağırlık verecek şekilde çalışmalarımızı başlattık. Tabii ki yer üstünde düşük ücretle çalışan arkadaşlarımız var, yer altında farklı işlerde çalışan arkadaşlarınızın sorunları var. Her zaman gündemimizde olan özellikle bu konulara toplu iş sözleşmesi taslağımızda ağırlık verdik. Tüm mücadelemizi ortaya koyacağız. Bu hakları kazanmak için hep birlikte mücadele vereceğiz” dedi.

Öte yandan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Hakan Yeşil'in başkanlığında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'nde ziyaretlerde bulundu. Müessese tertip yerinde sabah vardiyasına gelen işçilere yapılan konuşmaların ardından, GMİS Heyeti önce işletme Müdürü Vekili Selçuk Ekmekçi'yi makamında ziyaret etti. Müessese çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İşletme Müdürü ziyaretinin ardından Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i makamında ziyaret eden GMİS Genel Başkanı Yeşil ve Genel Merkez Yönetim Kurulu, müessesedeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak'ın vefat etmesiyle Genel Sekreterlik görevine gelen Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya'dan boşalan Şube Başkanlığı görevini, daha önce Şube Sekreterliği görevini yürüten Birol Yalçın devralmıştı. Yeni Şube Başkanı Yalçın'ı makamında ziyaret eden Genel Başkan Yeşil ve Yönetim Kurulu yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular.