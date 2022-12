GMİS Yönetim Kurulu'ndan promosyon açıklaması

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü ile bankalar arasında gerçekleştirilen promosyon ihalesinin ikincisi, 14 Aralık 2022 tarihinde TTK Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti. 8 bin 536 maden işçisi ve memuru kapsayan ihalede bankalar 12.600 TL, 10.000 TL, 15.000 TL teklif verdi. İki kamu bankası şartnamedeki şartları karşılayamadıklarını ifade ederek teklif vermedi. GMİS Yönetim Kurulu, ikinci ihalenin de iptal edilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Maden işçisinin beklentilerinin bankalar tarafından görmezden gelindiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi;

“Sendikamızın girişimleri sonucu 5 yıl süreli banka promosyon sözleşmesi iptal edilmiş ve Kurumca yeni promosyon ihalesine çıkılmıştır. TTK Genel Müdürlüğü ve bankalar arasındaki ikinci ihaleyi de üzülerek takip ettik. Gözlemci olarak yer aldığımız komisyon ve ihale sürecinde maden işçisi üyelerimizin haklı taleplerini her ortamda açıkladık. Artan enflasyon ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak TTK tarafından şartnameye 35 bin TL'nin altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceği yönünde bir madde eklendi. Şartnameye rağmen her iki ihalede de bazı bankalar limitin altında tekliflerini komisyona sundu. Bazı bankalar da teklif vermedi. Biz buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki; Maden işçisi yerin yüzlerce metre altında ve yer üstünde alın teri dökerek çıkardıkları taşkömürünü uzun yıllardır ekonomiye kazandırmaktadır. Bugün gelinen noktada bankaların maden işçisine yakışır, emeğine ve ekmeğine saygı duyulan bir promosyon ücretiyle üçüncü ihaleye teklif vermesini beklemekteyiz. Bankaların bu tutumunu sadece maden işçileri değil, Zonguldak ve Bartın halkı da yakından takip etmektedir. Zonguldak ve Bartın halkı, her zaman olduğu gibi maden işçisinin yanındadır. Promosyon konusunda ilgili ya da ilgisiz bir takım kişiler, daha önce yapılan ve şu anda iptal edilen promosyon ihalesinde bir takım usulsüzlüklerin olduğu ve buna sendikamızın göz yumduğu veya bu usulsüzlüğe ortak olduğu yönünde çirkin iftira ve söylemlerde bulunmaktadırlar. Bu açıklamaları yapanların önce ilgili yasal evrakları incelemelerini tavsiye ediyoruz. Bu tür ahlaksızlıklara sendikamızın ortak olduğu ve göz yumduğu söylemleri akıllara zarar iddialardır. Araştırılıp düşünülmeden yapılan söylemleri kabul etmediğimiz gibi sahiplerini sendikamıza gelerek veya kuruma giderek ilgili evrakları inceledikten sonra kurum ve sendikamızdan özür dilemeye davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki GMİS olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de maden işçisinin işine, aşına ve ekmeğine göz koyanlara karşı mücadelemize kararlılıkta ve tek yumruk olarak devam edeceğiz. TTK, bizim ekmek teknemiz ve Türkiye'nin de kamu eliyle işletilmeye devam eden nadide kuruluşumuzdur. GMİS de tüm emekçilerin, maden ve MTA işçilerinin gözbebeği bir sendikadır. Hiç kimsenin bu kuruluşlar üzerinden kendi menfaatleri için gündem yapıp zarar vermelerine müsaade etmeyiz."