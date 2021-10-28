GMİS yönetim ve Rektör Çufalı, Cumhuriyetin 98. yılını kutladı

Yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Cumhuriyetin ilanının 98. Yılını ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. GMİS Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan mesaj şöyle; Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emperyalist devletlerin Anadolu'yu işgaline karşı Kurtuluş Savaşı ile başlattıkları bağımsızlık mücadelesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla milletimizle bütünleşmiş ve güçlenmiştir. TBMM'nin 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti kabul etmesiyle ülkemizin ve milletimizin bağımsızlığı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Türk milletinin karakterinin bağımsızlık gücüne inanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Türkiye'nin çağdaş medeniyete ulaşma ve bir dünya devleti olma hedefini tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Sadece bulunduğu coğrafyada değil tüm dünyada mazlum milletlerin örnek aldığı bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlığı” hedef gösteren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda hızla ilerlemiştir. Ülkemizin bağımsızlığını hazmedemeyen emperyalist devletler 1980 ve özellikle 1990 sonrasında öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ülke ekonomisini hedef aldılar. Bu süreç tekrar göstermiştir ki Türkiye; en kısa sürede “Tam bağımsızlık için ekonomik bağımsızlık şarttır” diyen, “Yurtta barış dünyada barış” anlayışını savunan Büyük Önderimiz Atatürk'ün gösterdiği hedeflere yönelmek mecburiyetindedir. Cumhuriyetimize ve onun temel kurumlarına sahip çıkarak geleceğimizin daha aydınlık olacağına inanıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."

Öte yandan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Cumhuriyetin 98. Yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın mesajı şöyle; “Şanlı tarihimizin en şerefli ve gururlu günlerinden Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlamanın coşkusu ve gururunu yaşıyoruz.Aziz Milletimizin, bağımsızlığına, milli egemenliğine kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlanmıştır. Bağımsızlığımızın ve vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak Türk Milletinin en önemli görevlerindendir. Asil Milletimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin sonsuza dek payidar olması bizlerin azmine, gençliğimizin donanım ve birikimine bağlıdır. Bizler de, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak gençliğimizin aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyerek, milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan, yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi başta olmak üzere, Aziz Milletimizin ve Zonguldak halkının Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”