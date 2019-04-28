GMİS yönetimi yaralı madencileri ziyaret etti

İş kazası nedeniyle tedavi gören Muhammet Yiğit ve iş yerinde rahatsızlanarak tedavi altına alınan Selamettin Sevim'e geçmiş olsun diyen Yeşil'in ziyaretinde GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri tayfun Demir de hazır bulundular.