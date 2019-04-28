İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

GMİS yönetimi yaralı madencileri ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) de tedavi gören maden işçilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


İş kazası nedeniyle tedavi gören Muhammet Yiğit ve iş yerinde rahatsızlanarak tedavi altına alınan Selamettin Sevim'e geçmiş olsun diyen Yeşil'in ziyaretinde GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri tayfun Demir de hazır bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.