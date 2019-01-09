GMİS yönetimi yeni yöneticilere başarı diledi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma'yı makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Genel Kurulu'nu yapan TES-İŞ Sendikası'nın Genel Başkanlığına seçilmelerinden dolayı Akma'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, yeni seçilen yöneticilere de başarı diledi. Ziyaret sırasında GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, TES-İŞ Sendikası Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Aytemiz ve Ciner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Duyak da hazır bulundu.