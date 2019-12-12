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GMİS'den Alaplı emniyeti ve meslek Lisesi'ne ziyaret

Genel Maden iş Sendikası (GMİS) Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve Armutçuk Şube Yöneticileri, Alaplı İlçesine yeni atanan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Fatih Küçükdağ’ı makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Genel Maden iş Sendikası (GMİS) Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve Armutçuk Şube Yöneticileri, Alaplı İlçesine yeni atanan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Fatih Küçükdağ'ı makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.


Genel Maden İş sendikası (GMİS) Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve Armutçuk Şubesi Yöneticileri ile madenciler, Alaplı İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ettiler.


Ziyarete Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, şube müdürleri, Okul Müdürü Ertuğrul Yalınbaş ile okul idaresi ve öğretmenler katıldı. Her yıl 4 Aralık Dünya madenciler Gününde madencilere İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi karanfil takdimi yaparken bu yılki kutlamalarda gece vardiyasından çıkan madencilere okulun yemekhanesinde kahvaltı ikramı yapılmıştı.


GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ve Armutçuk Şube yönetimi Okul Müdürü ve öğretmenlerin bu duyarlı davranışından dolayı bugün okula bir ziyaret gerçekleştirerek, kahvaltı etkinliğinde emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür ettiler ve madenci heykeli hediye ettiler.

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