GMİS'e tebrik ziyaretleri sürüyor

Genel Maden İşçileri Sendikası'nın yeni yönetim kuruluna tebrik ziyaretleri sürüyor.

Tes-İş Zonguldak Şube Başkanı Murat Saraçbaşı ve Şube Yönetim Kurulu 1 Nisan 2019 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yeni yönetim kuruluna tebrik ziyaretinde bulundu. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in makamında yapılan ziyarette, Saraçbaşı günün anısına Çankırı Tuz tesislerinde yapılan “tuz lambası” hediye etti.

Zonguldak'ta yabancı dil eğitimi veren American Life Zonguldak Temsilciliği Genel Maden işçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulunu ziyaret ederek göreve seçilmelerinden dolayı tebrik ettiler.