GMİS'in Haziran ayı gıda araştırması

Haziran 2020'de mutfak harcaması bir önceki aya göre yüzde 0.72 oranında arttı.

Yaklaşık 7 ay önce Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede pandemi haline gelen Covid 19 virüsünün (korona) ülkemizi de etkisine aldığı mart-nisan -mayıs ve haziran dönemini kapsayan 4 aylık dönemde mutfaktaki artış ise yüzde 6.48 düzeyinde oldu.

Genel Maden İşçileri Sendikasının her ay yaptığı 1 çalışan, bir ev hanımı eş ve 2 çocuktan oluşan çekirdek madenci ailesini kapsayan Gıda Harcaması Araştırmasını oluşturan harcama gruplarında Haziran 2020 de şu değişimler gözlemlendi.

Süt ürünleri grubu; Bu grupta tam yağlı beyaz peynir yüzde 3.68, Taze Kaşar 2.59, koyun peyniri 4.61 oranında arttı. Diğer ürünlerde değişim görülmedi. Et ürünleri grubu; Bu grupta, özellikle kırmızı et ürünlerinde artışlar tespit edildi. Kırmızı et ürünlerinde ortalama artış yüzde 2.4 oranında oldu. Yine kırmızı et ürünlerinden olan sakatatlar grubunda artış tespit edilmedi.

Yine dar gelirli ailelerin en çok tükettiği ana gıda ürünü olan beyaz et grubunda tavuk eti fiyatları 6.66 oranında arttı. Yumurta da bir önceki aya göre fiyat değişimi görülmedi.

Balık ürünlerinde mevsim sonu olması nedeniyle Haziran ayında hesaplamaya alınmadı. Bakliyat ve Tahıllar grubu; Bu iki grupta Haziran 2020 ayında önemli fiyat değişimleri tespit edilmedi.

Haziran ayında sebze ve meyve grubunda, özellikle mevsim ürünlerinde fiyatlar ortalama 6.45 oranında gerçekleşti. En yüksek artış yüzde 11 oranı ile patates, bamyada olurken, en yüksek düşüş ise yüzde 9 ile taze soğan ve yüzde 8 ile taze fasulye de oldu. Meyve Gurubunda Haziran ayında mevsim ürünlerinde önemli düşüşler meydana geldi. Karpuz yüzde 25, kiraz yüzde 17 fiyatı düşen ürün olurken, çilek yüzde 20 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Yağlar ve yağlı tohumlar grubu, şekerli ürünler, baharatlar ve çaylar, salça ve konserve grubunda haziran ayında önemli bir değişim görülmedi.

2020 Haziran ayında 4 kişilik bir madenci ailesinin; gıdanın yanı sıra kira, yakacak, giyim, ulaşım, sağlık, eğitim, kültür ve eğlence gibi zorunlu harcamalarını da kapsayan asgari geçim düzeyi, diğer bir deyişle Yoksulluk Sınırı aylık 48.60 TL artış ile 6.659,60 TL oldu.