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GMİS'te bayramlaşma

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleştirildi.


GMİS Yöneticileri, Kurban Bayramı nedeniyle Sendika Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma programına katıldı.


GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Sendikanın şube başkan ve yöneticileri, GMİS personeli, maden işçileri ile Zonguldak'ın siyasetçi, bürokrat, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, işçi ve memur sendikalarının yöneticileri ve gazeteciler ile bayramlaştı.

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