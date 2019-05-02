GMİS'ten 1 Mayıs teşekkürü

GMİS Genel Başkanı Volkan Yeşil, mesajında şöyle dedi:

“1 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak'taki Madenci Anıtı'nda 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Yürüyüş ve Mitingimizi, emek örgütlerimiz, meslek örgütlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, siyasetçilerimiz ve Zonguldak, Bartın, Karabük halkımızla birlikte başarıyla gerçekleştirdik. Emeğin Başkenti'nden, tüm Türkiye'ye ve dünyaya Madenci Anıtı alanından birlik, beraberlik, dayanışma ve mücadele mesajlarını büyük bir katılım, coşku ve hoşgörü içinde bir kez daha güçlü bir şekilde gösterdik. Bu gururu bizlere yaşatan herkese en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başta TTK işçileri, MTA işçileri, özel sahalarda çalışan maden işçileri, eşleri ve çocukları olmak üzere, Zonguldak'ın her yerinden ve il dışından gelerek alanımızı onurlandıran tüm halkımıza ve misafirlerimize mitingimize katıldıkları için teşekkür ediyor, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Miting ve yürüyüş öncesinde, sırasında ve sonrasında, hoşgörülü davranan başta esnafımız olmak üzere, emniyet güçlerimize, sağlık personeline, şoför esnafımızdan emek veren temizlik görevlerimize varıncaya kadar herkese ve Zonguldak halkına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü organizasyonunda emeği geçen Tertip Komitesi Üyelerine, sendikalar, siyasi partiler ve STK'larımıza; Sendikamız adına yöneticilerimiz başta olmak üzere delegelerimize, işyeri temsilcilerimize, gönüllü çalışan üyelerimize, sendika personelimize, organizasyonun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan değerli basın emekçilerine, sesiyle ve müziğiyle alanı coşturan emek dostu sanatçımız İlkay Akkaya'ya; çalışma yaşamındaki sorunlarının çözülmesi umuduyla aynı güzellikte gelecek 1 Mayıs Emek ve İşçi bayramlarında buluşmak üzere teşekkür ederiz”.