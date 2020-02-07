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GMİS'ten üyeleri için indirim protokolleri

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyelerine yönelik olarak bazı firma ve kuruluşlarla indirim protokolleri imzalıyor.


GMİS; Özel hastane, şehirlerarası seyahat şirketi, optik mağazası ve pastanelerden, üyeleri maden ve MTA işçilerine indirim protokolleri imzaladı. GMİS Üyesi Madenciler ile MTA çalışanı işçiler, kurum tanıtma kartı veya Sendika üyelik belgesi ile anlaşmalı firmalardan alacakları ürün ve hizmetlerden indirimli olarak yararlanabilecekler. Anlaşmalara göre indirimler yüzde 10 ile yüzde 25 arasında yapılacak. GMİS Üyeleri; anlaşmalı firmaları ve indirim şartlarını genelmadenis.org.tr internet adresinden öğrenebilecekler. GMİS, indirim anlaşmaları yapmaya devam edecek.

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