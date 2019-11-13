GMİS'ten yeni madencilere seminer

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınan 1500 işçiden yedeklerden çağrılan 15 yeni madencinin eğitimleri sürüyor.

TTK Eğitim Daire Başkanlığı'ndaki eğitimleri süren yeni madenciler, Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) üye kayıtlarını yaptırdılar. Yeni madencilere, GMİS Uzmanları tarafından Sendika Genel Merkezinde, sendikanın tarihi, işçi hak ve sorumlulukları ile ilgili seminer verildi. GMİS Yönetim Kurulu ile tanışan yeni madencilere; GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, hayırlı olsun dileğinde bulundular.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Aldığınız eğitimlerde eğitimcilerimizi can kulağı ile dinleyiniz. Tecrübeli arkadaşlarımızın sizlere verdikleri eğitim özellikle yeraltında size lazım olacak.

Artık sizler de Genel Maden İşçileri Sendikası'nın üyesisiniz. Şu anda Kurumda çalışan arkadaşlarımızla aynı haklara sahipsiniz. Bu kursları tamamladıktan sonra bölgelerinize gideceksiniz. Temsilci, Baştemsilci, Şube Yöneticilerimiz ve biz Genel Merkez Yöneticilerine her türlü sıkıntınızı bildiriniz. Doğru bilgileri bizlerden ve işyerinizdeki amirlerinizden alabilirsiniz.

73 yıllık büyük bir sendikayız. Birliğimiz, beraberliğimiz, yeraltında çok zorlu şartlarda çalışmamızdan gelir. Artık sizler de bu mücadelenin içinde olacaksınız. Maden İşçileri Eğitim ve Spor Vakfımız var. Vakfımız maden işçisi arkadaşlarımızın çocuklarına eğitim bursu sağlıyor. Bu vakfa üye olmanızı istiyoruz” dedi.

GMİS Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral, Teknik Müdür Nizamettin Tiryaki ve Toplu Sözleşme Uzmanı Sait Cinbir, madencileri bilgilendirdi.