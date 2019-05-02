Göç yolundaki balıklar derede yumurtladı

Zonguldak Alaplı ilçesindeki Alaplı Çayı'nda yumurtlamak için göç yolculuğuna başlayan yüzlerce sazanın balıkları yumurta bırakırken, avlanmaması için çayda nöbet tutulduğu görüldü.

Alaplı Çayında yaşayan sazan balıkları ve diğer birkaç tür balık, yumurtlama dönemine girdi. Alaplı Çayı'na giren balıklar, yumurtalarını bırakmak için çayın durgun noktasında üreme dönemi olduğu için avlanılması yasaklanan sazanların yumurtlama dönemi başladı. Alaplı ilçesi sazlık bölgesine yumurtalarını bırakmak için gelen sazanlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Alaplı Çayı'nda ilk defa bu kadar fazla sazanı yumurta bırakılması gören vatandaşlar ise balıkların göç mücadelesini ilgiyle izlerken, yetkililere de çağrıda bulundular.

Balıkların üreme döneminde olduğunu hatırlatan Adnan Öner, "Bu balıklar,yumurtlamak için buraya geldiler , Balıklar, şuanda göçe çıkıyor. Yumurta dönemi ancak, Balıkların karnı yumurta dolu. buradan bir türlü çıkıp yumurta bırakmaya gidemiyorlar diğer balıkçı arkadaşlarımız lütfen buralara serpme ağı atmasınlar” diye konuştu.