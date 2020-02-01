Göçükte hayatını kaybeden Ovaz ve Kalaycıoğlu toprağa verildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte kalarak hayatlarını kaybeden Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycıoğlu Kilimli ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiler.

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde 80 gün önce mühürlenerek üretime kapatılan maden ocağı, yeniden kaçak olarak üretime açılan ocakta meydana gelen göçükte Sebahattin Kalaycı ve Murat Ovaz mahsur kalmışlardı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait tahlisiye ekiplerinin yanı sıra çevredeki maden firmalarından da desteği ile işçilerden Sebahattin Kalaycı yaklaşık 18 saat sonra Murat Ovaz'a ise 25 saat cenazeleri çıkarıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan maden işçilerinin otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Ovaz ve Kalaycıoğlu için Kilimli ilçesindeki Ulu Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazları ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Sebahattin Kalaycıoğlu'nun cenazesi Kilimli Soğuksu mezarlığında toprağa verilirken, Murat Ovaz'ın cenazesi ise Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde kılınacak olan ikindi namazının ardından toprağa verilecek.