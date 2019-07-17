Göçükte kaybettikleri arkadaşlarının anısına yaz futbol okulu açtılar

Amatör Küme takımlarından Subatanspor, göçükte kaybettikleri takım arkadaşları, 'Hasan Yıldırım' anısına yaz futbol okulu açtı.

Amatör Küme takımlarından Subatanspor, geçtiğimiz yıllarda göçükte hayatını kaybettikleri takım arkadaşları, 'Hasan Yıldırım' anısına yaz futbol okulu açtı. Karadon sahasında gerçekleşen yaz futbol okulunda 10-15 yaş gurubunda çocuklar kulübün futbolcuları Aytaç Güler ve Ramazan Demir yönetiminde futbolun temel eğitimlerini alarak Türk futboluna kazandırılıyor.Çoğu madencilerden kurulu bir takım olan Subatanspor, açmış oldukları Hasan Yıldırım yaz futbol okulunu, yaz boyunca devam ettirmeyi planlıyor. Yaz okulu kapsamında yetenekli oyuncular keşfedilerek lisans çıkartılıp Subatanspor'a kazandırılacak.

Amaçlarının arkadaşlarının ismini yaşatmak olduğunu ifade eden Subatanspor'un emektar yöneticisi Recep Demir, "Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz takım arkadaşımız Hasan Yıldırım anısına yaz futbol okulu açtık. Hasan Yıldırım arkadaşımızı da buradan rahmetle anıyoruz. Amacımız onun ismini yaşatarak yeni Hasan Yıldırımlar yetiştirmek. Yaz futbol okuluna yoğun bir katılım var. Amacımız burada futbolun temel eğitimlerini vererek Türk futboluna oyuncu kazandırmak. İnşallah yaz futbol okulunda yetenekli çocukları keşfederek kulübümüze kazandırmayı planlıyoruz. Amacımız yıllarca bu yaz futbol okulunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.