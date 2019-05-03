Gökçebey Anadolu Lisesi öğrencileri hünerlerini sergiledi

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Gökçebey Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanarak sergilendi.

TÜBİTAK ile Milli Eğitimin ortaklaşa düzenlenen Bilim Fuarı'nın açılışını İlçe Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire amirleri ve veliler katıldı. Gökçebey Anadolu Lisesi'nin okul bahçesinde gerçekleşen bilim fuarına katılan protokol, lise öğrencilerin yapmış oldukları çalışmalar hakkında öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, organizasyonda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.