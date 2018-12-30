Gökçebey Kampüsü öğrencileri hayvan haklarına dikkat çekti

Yüksekokul konferans salonunda yapılan toplantıya, Zonguldak Ateş Böceği Derneği Genel Koordinatörü Burak Özdemir, Halkla İlişkiler Koordinatörü Bengisu Gölpunar, Sokak Hayvanları Birim Koordinatörü Melih Kurtgün, Proje Birim Koordinatörü Zafer Muş, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşmacı olarak bulunan Burak Özdemir, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğin çalışmalarından bahsederken; Bengisu Gölpunar, derneğin kuruluş amaçlarını anlattı. Gölpunar, “Biz üniversite öğrencilerinin öncülük ettiği, sivil toplum kuruluşuyuz. Dünyada en iyi senkronize hareket eden böceklerdir bu sayede ekip çalışmasının önemini vurgulamak istedik. Biz ihtiyacı olan her yere sevginin ışığını götüreceğiz” dedi. Diğer bir konuşmacı Zafer Muş ise öğrencilere sokak hayvanları konusunda yaptığı sunumda, modern dünyanın hayvanlara olumsuz etkileri konusunda çarpıcı örnekler vererek olumsuz şartlar altında gördüğümüz hayvanlarla ilgili nerelere başvurulması gerektiğini, hangi kamu kuruluşların, nasıl yardımcı olacağını anlattı.

Toplantıda söz alan Öğr. Gör. Hale Kıycı, “Sokak hayvanları ile ilgili toplumda farkındalık oluşturmak çok önemli. Onların daha iyi şartlarda yaşamaları konusunda hepimizin sorumlulukları var. Bizler sokak hayvanları için barınakları ziyaret edebilir, hayvanların eksikleri konusunda tespitler yapabiliriz. Gönüllü olarak çalışmalara katılabiliriz. Çevremizi sokak hayvanları konusunda bilinçlendirebiliriz” dedi.

Kıycı, barınakların sokak hayvanlarının yaşaması için geçici çözüm yerleri olduğunu ve sahiplenme konusunun daha çok gündeme gelmesini gerektiğini belirterek sokak hayvanları için gönüllü çalışmalar yapan öğrencilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlik, Öğr. Gör. Aysu Aysel tarafından Burak Özdemir ve Öğr. Gör. Hale KıycI'ya teşekkür belgesi takdim edilmesi ve öğrencilere sokak hayvanlarını beslemeleri için kedi ve köpek dostluk mamalar dağıtılmasıyla sona erdi.