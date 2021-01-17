Gökçebey Kaymakamı Koşansu karla mücadele eden ekibe yemek dağıttı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde karla mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Gökçebey İlçe Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu ve beraberinde İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu ile karla mücadele kapsamında çalışan ekipleri ziyaret etti.

Hava şartlarına rağmen kesintisiz çalışan ekibe, mücadelenin aksamaması için yemeklerini dağıttı. Şehit ailesine de ziyarette bulunan İlçe Kaymakamı Koşansu, "201 kilometre yolumuzda karla mücadelemiz devam ediyor" dedi.