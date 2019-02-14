Gökçebey Mithat- Mehmet Çanakçı MYO Güçlendirme ve Geliştirme Derneği güven tazeledi

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu Güçlendirme ve Geliştirme Derneği yönetimi seçim için bir araya geldi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat- Mehmet Çanakçı Meslek Yüksek Okulu Güçlendirme ve Geliştirme Derneği yönetimi güven tazeledi. Derneğin 4. Olağan genel kurulu 13 Şubat' ta dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Fazıl Aytaş'ın yaptığı seçime eski yönetim tek liste halinde girerek oybirliği ile seçildiler. Yeni yönetim Sevgi Kurtoğlu, Kadir Çelik, Zeki Usluoğlu, Hülya Danacı ve Selami Etçibaşı şeklinde oluştu.

Yapılan toplantının sonunda derneğin faaliyet raporları hakkında bilgiler verildi ve yeni dönemde de üniversite işbirliğinin yürütülmesi, kamu idareleri ile iş birliği halinde üyelerin de desteği ile üniversite faaliyetlerine destek olunmasına karar verildi.