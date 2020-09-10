Gökçebey OSB ön fizibilite çalışması istişare toplantısı gerçekleşti

Bu kapsamda OSTİM Proje Ekibi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasında istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda OSB kurulumunun gerekliliği, planlanan OSB alanının arazi yapısı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri gündeme alındı.

Ekim ayında tamamlanması planlanan çalışma kapsamında; kurulması planlanan OSB'de sektör seçiminden işletme modeline, kapasiteden en uygun yer seçimine ve OSB'nin fizibilitesinin oluşturulmasına kadar birçok önemli hususa yer verilecektir.