Gökçebey'de öğrenciler okullarda lale diktiler

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gökçebey Kaymakamlığınca okullarda lale dikimi gerçekleşti.

Özel İdare Müdürlüğünün desteği ile Gökçebey Kaymakamlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 3 okula lale dikimi yapıldı. İlk olarak Örmeci Zihinsel Engelliler Anaokulu'na giden Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, okul idarecileri, öğretmen ve engelli öğrencilerin katılımı ile okul bahçesine lale dikimi yapıldı. Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ve Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, engelli öğrencilerle yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti.

Kaymakam Karakurt; "Engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olma bilinci ile öğrencilerimizin çevresini güzelleştiren bireyler olması için okullarımıza lale dağıtımı yaptık. Inşallah devamını da sağlayacağız" dedi.

Örmeci Zihinsel Engelliler Anaokulu öğretmeni de bu faaliyetten memnuniyetlerini dile getirerek, "Çocukların yüzlerinde ki gülümseme her şeye değer. Ben sayın Kaymakamımıza ve Özel İdare müdürümüze kısacası emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.