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Gökçebey'de vatandaşlar piknikte buluştu

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen piknikte buluşuldu.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen piknikte buluşuldu.


Gökçebey piknik alanında gerçekleşen pikniğe İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, İl Müftü Vekili Bayram Danacı, İlçe Müftüsü Osman Güneş, Devrek İlçe Müftüsü Hasan İzmirli, Daire Amirleri, görevliler ve aileleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Osman Güneş yoğun bir Ramazan ayı geçirdiklerini ifade ederek "Ramazan'ın yorgunluğunu atmak ve Yaz Kur'an Kursundan önce görevlilerimizin motivasyonunu sağlamak amacıyla ilk defa düzenlediğimiz pikniğimize hoşgeldiniz" dedi. Katılan herkese özellikle personele teşekkür ettiğini dile getirdi. Yapılan ikramlar ile çekilen hatıra fotoğrafının ardından etkinlik sona erdi.

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