Gökçebeyspor lideri kendi sahasında devirdi

Amatör Küme Çaycuma Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Gökçebeyspor, Gökçebey ilçe sahasında Zonguldak Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi .

Karşılaşma Gökçebeysporlu taraftarların yoğun katılımı ile gerçekleşti. Yaklaşık 650 taraftar maçı seyir etti. Taraftarların desteği ile ikinci dakikada alinin golü ile öne geçerken 30 ve 40.dakikada Bekir ve Okay'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İlk yarıda etkili futbol oynayan Gökçebeyspor ikinci yarıda yediği gollerle durum 3-3 beraberliğe geldi. Zonguldak Gençlerbirliği'nde kaleci ve defans oyuncusunun çarpışması ile yere yığılan kaleciye Gökçebey spor Takım sağlık görevlisi Koray Karademir müdahale etti.

Zonguldak Gençlerbirliği'nde sağlık görevlisinin olmaması dikkat çekti. Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken Gökçebey spor kontra atakla atağa çıkmasıyla golü buldu ve sahadan 4-3 galip ayrıldı. Maç sonu açıklamada bulunan Belediye başkanı Vedat Öztürk, "Ben futbolun içinden gelmiş biriyim. Maçta çok heyecanlı anlar oldu. Futbol kardeşliktir, kazanmakta var kaybetmekte. Ben bugün burada inanmış bir seyirci ve onları mahcup etmeyen futbolcu kardeşlerimi gördüm. İnşallah bu yolun sonu önce süper amatör sonra 3.lig yükselmek olur" dedi.