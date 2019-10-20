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Gol kaçıran oyuncuyu rakip takım kalecisi kollarında teselli etti

Gol kaçıran Zonguldak Kömürsporlu oyuncu Onurcan Güler’i, rakip takım Şanlıurfaspor kalecisi Yasin Davuş teselli etti.

Gol kaçıran Zonguldak Kömürsporlu oyuncu Onurcan Güler'i, rakip takım Şanlıurfaspor kalecisi Yasin Davuş teselli etti.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor saha ve seyircisi önde konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Son dakikalara doğru net bir gol kaçıran Zonguldak Kömürsporlu oyuncu Onurcan Güler yerde üzüntüden kahroldu. Güler'in üzüntülü halini gören rakip takım kaleci Yasin Davuş, kollarını açarak genç oyuncuyu teselli etti. Ardından Şanlıurfaspor kalecisi Yasin Davuş, rakip takım oyuncusu Onurcan Güler'e elini uzatarak yerden kaldırdı.

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