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Gönüllü gençler köy okulunu tamir ettiler

Zonguldak Gençlik Merkezine bağlı gönüllü gençler, Beycuma beldesinde bulunan 48 öğrencinin yer aldığı 2 derslik Himmetoğlu ilköğretim okulunu tamir ederek öğrencilerin rahat bir eğitim alanlarını sağladı.


Zonguldak Gençlik Merkezi gönüllü gençler anlamlı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. Zonguldak Gençlik Merkezine bağlı gönüllü gençler, Zonguldak'ın Beycuma Beldesinde yer alan Himmetoğlu köyünde bulunan 48 öğrencinin yer aldığı 2 derslik Himmetoğlu İlköğretim okulunu ziyaret ederek, öğrencilerin rahat bir eğitim almaları için okulu tamir ederek boyadılar. Zonguldak Gençlik Merkezinin bu anlamlı etkinliği köy halkından da büyük takdir aldı. Öte yandan Zonguldak Gençlik Merkezi Müdürü Vekili Barış Özdemir ve gönüllü gençler gün boyunca öğrencilerle güzel bir vakit geçirerek, öğrencilerin okuması için hikaye kitapları hediye ettiler.

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