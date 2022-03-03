İhlas Haber Ajansı

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Görenler şaşkına döndü, plastik atıklar denizin üzerini kapladı

Zonguldak’ta denize atılan plastik atıklar, dalgalarla beraber limana vurdu.

Zonguldak'ta denize atılan plastik atıklar, dalgalarla beraber limana vurdu.


Zonguldak'ta vatandaşların denize attıkları plastik atıklar bugün sabah saatlerinde dalgalarla beraber limana vurdu. Denize atılan plastik atıklar tamamen limanı kapladı. Limana gezmeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Denize atılan atıkların içerisinde, pet şişeler, alkol şişeleri, parfüm şişeler ve süngerle yer aldı. Vatandaşlar atılan atıklara tepki göstererek, biran önce limanın temizlenmesini istedi.

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