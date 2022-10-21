Görevi devir alan DTO yönetimi yol haritasını belirledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Deniz Ticaret Odası (DTO) Şube Başkanı Oğuz Ünlüer, tüm üyelerle istişare toplantısı yaptıktan sonra kısa, orta ve uzun ölçekli planlama yapıp çalışmalara başlayacağını söyledi.

Kdz. Ereğli DTO Şube Başkanı Oğuz Ünlüer yeni yönetim olarak görevi devir aldı. Bu gün oda binasında ilk basın toplantısını düzenleyen Ünlüer, bölgede denizcilik sektörünün gelişmesi, büyümesi ve sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi. Ünlüer konuşmasında “Bilindiği gibi 9 Ekim seçimlerinin ardından genç, dinamik, üretken bir ekiple yönetime geldik ve faaliyetlerimize çok şükür başladık. Bölgemize Ereğlimize ve sektörümüze hayırlı olsun. Öncelikle kamuoyuna, tüm üyelerimize ve bu güne kadar odamıza hizmet etmiş olan, emeği geçiş bulunan (başta İrfan Erdem olmak üzere) herkese teşekkür ediyoruz. Amacı üzüm yemek olan bizler, yönetim kurulumuzla birlikte ilk faaliyet olarak 5 ayrı bölgedeki üyelerimizle bir istişare toplantı dizisi düzenlemeyi planladık. Düzenlenecek bu toplantılarla, Oda ve üyeler olarak neredeyiz, neler yapmışız, neler talep ediliyor ve biz neyi arz edebiliriz. Yani büyük resme bakacağız. Buralardan elde edeceğimiz verileri değerlendirdikten sonra kısa, orta ve uzun vadeli eylem planı dahilinde elimizdeki tüm imkanları sektörümüzün, bölgemizin ve üyelerimizin her açıdan gelişmesi için sonuna kadar kullanacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın

Tekrar etmek istiyorum; odamızın iletişimini daha organik tutacağız. Bunu sağlamak için her açıdan Her arenada daha etkin ve aktif rol almak için çalışmalar planlıyoruz. Dijital ortamda da, birebir ilişkilerde de diğer paydaşlarımızla olduğu gibi siz değerli basın mensupları ile de sık sık bir araya gelip durum değerIendirmesi yapıp, sorularınızı cevaplandıracağız. Bir bakıma bu toplantılarda sizler de bize yön vereceksiniz. Bu anlamda iş birliğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Özetle arkadaşlar; Adaylık açıklamamda da "söz veriyoruz" başlığı altında sarf ettiğim cümlemi tekrarlamak istiyorum. Ne demiştik hatırlayalım: "Üyelerimizin dertlerinin sesi olmaya. sektörümüzün nefesi olmaya, sorunların çözümünde nefer olmaya söz veriyoruz." İşte o gün bu gündür arkadaşlar: şimdi ses, nefes, nefer olma çalışma zamanıdır. Evet; Katılımınız için çok teşekkür ediyor, sağlıklı ve başarılı mesailer diliyorum. Ayrıca, yaklaşmakta olan en büyük bayramımızı, 29 EkimCumhuriyet Bayramımızı şimdiden kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak üzere rahmet ve minnetle anıyorum.”