Göz sağlığını tehdit eden salgın "mavi ekran"

Dr. Suat Hayri Uğurbaş, teknolojiyle birlikte mavi ekran kullanımının adeta bir salgın gibi arttığına dikkat çekti. Uzun süre ekrana maruz kalmanın kırma kusurlarını artırdığını vurgulayan Uğurbaş, "Her yarım saatte bir gözümüzü bir iki dakika dinlendirmeliyiz. Özellikle çocuklar kapalı ortamda tablete bakmak yerine sokakta vakit geçirmeyi. Okullara da bu konuda görev düşüyor" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya genelinde ve özellikle Asya'da ekran kullanım sürelerinin artmasının miyopi gibi hastalıklara sebep olduğunu ifade eden ZBEÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş, çocukların kapalı ortam yerine sokakta vakit geçirmesi gerektiğini belirtti. İnsanların açıktaki yaşam alanından evlere kapanmasının çocukların da dışarıda geçirdikleri süreleri azalttığının altını çizen Uğurbaş, ekran kullanım sürelerinin adeta bir salgın gibi arttığını söyledi.

Kapalı alanda uzun süre ekrana maruz kalma sonucunda uzağı görememe gibi kırma kusurlarının meydana geldiğini bunun da kalın kenarlı merceklerle düzeltildiğini ifade eden Suat Hayri Uğurbaş, özellikle çocukların kapalı mekanda tablete bakmak yerine daha çok sokakta vakit geçirmesi gerektiğini söyledi. Uğurbaş, "Ekran bağımlılığı çağımızın hastalıklarından birisi olarak tanımlayabiliriz. Artık kadın erkek çoluk çocuk ekran karşısında hepimiz vakit geçiriyoruz. Bu ekranlar televizyon ekranı olabiliyor. Bilgisayar, tabletler olabiliyor. Yada herkesin cebindeki cep telefonları olabiliyor. Bunları biz büyükler yanında çocuklara da bazı olumsuz etkileri olabiliyor. Çocuklar üzerinde özellikle ekran bağımlılığı yada uzun süre ekrana bakmanın en önemli zararından birisi kırma kusurlarında artışa sebep olabilmesi. Yani kapalı ortamlarda uzun süre bilgisayar, tablet ekranına veya telefon ekranına bakan çocuklarda özellikle miyopide artış kaydedilebiliyor. Miyopi dediğimiz uzak görememezlik, kalın kenarlı merceklerle düzeltilen bir kırma kusuru. Dünyada özellikle Asya bölgesinde daha fazla olmak üzere hemen hemen bütün bölgeleri etkilemekte. Bir salgın gibi. İlerleyen yıllar içerisinde insanoğlunun açıktaki yaşam alanından evlere kapalı mekanlara kapanması çocukların da dışarda geçirdikleri süreleri azalttı. Okul bahçelerinde olsun, evlerin bahçesinde oynayan çocukların yerini evlerde tablete bakan çocuklar aldı. Dışarıda uzun süre vakit geçirmek pek mümkün olmuyor. Bu miyopi için önemli bir faktör. Onun için biz çocukların mutlaka dışarıda vakit geçirmesini istiyoruz. Özellikle okullara da bu konuda görev düşüyor. Mutlaka teneffüslerde bahçeye çıkmaları mümkünse yada iyi aydınlanan ortamlarda bulunmalarında fayda var. Diğer bir nokta tablet yada ekran mesafesinin ayarlanması" diye konuştu.

"Her yarım saatte bir iki dakika gözümüzü dinlendirmeliyiz"

Çocukların en az 20 santimetre uzaklıktan ekranlara bakması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş; bilgisayar, televizyon ve tablet kullanırken her yarım saatte bir iki dakika gözün dinlendirilmesinin altını çizerek şöyle dedi:

"Çocukların en az 20 santimetre uzaklıktan bu ekranlara bakması gerekiyor. Bundan daha yakın mesafede çalışmaları, yazı yazmaları miyopinin artışına sebep olabiliyor. Bu da önemli bir husus. Uzun süre ekranda çalışan yetişkinler için belli bir süre gözümüzü dinlendirmek önemli. Her yarım saatte bir iki dakika gözümüzü dinlendirmek ve ekran karşısında olduğumuz zaman göz kırpma miktarımızın azalması da göz kuruluğuna sebep olabiliyor. Bunu aklımıza getirerek yine mümkün olduğu kadar göz kırpmayı artırıcı davranmamız gerekebilir. Bu da iyi olur."