Grip ve soğuk algınlığına karşı aktarın yolunu tuttular

Zonguldak'ta vatandaşlar soğuk algınlığı ve grip için, zencefil, havlucan, kuşburnu, ıhlamur, kabuk tarçın ve adayı çayı karşımını tercih etti.

Zonguldak'ta kış ayının gelmesiyle grip ve soğuk algınlığı geçiren vatandaşlar hastanelere gitmek yerine aktarların yolunu tuttu. Bitkilerin fiyatları ise tezgahlarda şu şekilde yer aldı; Zencefil Kg 100 TL, Havlucan Kg 80 TL, Kuşburnu Kg 40 TL, Ihlamur Kg 200 TL, Kabuk tarçın KG 180 TL, Karanfil Kg 300 TL, Ada çayı Kg 80 TL'

Aktar İsmail Yılmaz “Vatandaşlarını yıllardır doğal bitkilere alıştı. Her yıl kış ayında gelerek bu karışımları alıyor. Vatandaşlarımız bu bitkileri kaynatarak içtikleri zaman soğuk algınlığı ve gribi kolay şekilde atlatıyor. Özellikle korona nedeniyle vatandaşlarımız hastanelere gitmek yerme bizlere geliyorlar”dedi.