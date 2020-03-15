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Grizu-263 Takımı toplu çalışmalarına ara verdi

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Grizu-263 uzay takımı toplu koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu çalışmalara ara verdiğini açıkladı.

Açıklamada "çevrimiçi çalışma düzenini oturtuyoruz" ifadelerine yer verildi.


Grizu-263 takımı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:


"İçerisinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte toplu çalışmalarımıza ara veriyor ve çevrimiçi çalışma düzenini oturtuyoruz. Microsoft Teams altyapısı ile denemeler yaptık ve olumlu sonuçlar elde ettik. Bu sayede çalışmalarımızı aksatmadan devam ettirebileceğiz. Bizleri takip eden diğer ekiplere de bu sistemi öneriyoruz. Bu noktada sizlere destek vermekten de onur duyarız. Birlikte başaracağız fakat önce sağlık. Özellikle öğrenci arkadaşlarımız için bu 21 günlük sürecin bir tatil değil korunma dönemi olduğunu unutmadan toplu ortamlardan uzak kalarak mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Lütfen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın tüm uyarılarını dikkate alalım."

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