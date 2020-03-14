Grizu-263 Uzay Takımı 4. kez üst üste finallerde

S. Naval Research Laboratory tarafından desteklenen “CanSat Competition 2020” misyonu için tasarladıkları model uydu ile 4. kez üst üste finallere kalarak Türkiye'yi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni Amerika Birleşik Devletleri'nde temsil etmeye hak kazandı.

Grizu-263 Uzay Takımı, dünyanın dört bir yanından birçok üniversitenin katıldığı yarışmada ön eleme aşaması olan Preliminary Design Review (PDR) raporunda 100 üzerinden 99'un üzerinde puan alarak ilk 5 takım içerisine girerek ABD'ye davet edildi. Bu sonuçla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı bu yıl 11-14 Haziran 2020 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Virginia Tech üniversitesinde gerçekleşecek olan finallerde Türkiye'yi temsil edecek.

Grizu-263 Uzay Takımı kaptanı Çağla Aytaç Dursun yaptıkları çalışma ile ilgili olarak; “4 yıldır ülkemizi ve üniversitemizi Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen yarışmada başarı ile temsil ederek üst üste iki kez Dünya 2.si olduk. Bu yıl takımımızı genişleterek geçen sene elde ettiğimiz tecrübe ile birlikte yarışmayı zirvede bitirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 6 aydır bu başarının gerçekleşmesi için çalışıyoruz ve bu çalışmanın sonucunda da 100 üzerinden 99 puanın üzerinde bir sonuç alarak tekrar zirveyi hedeflediğimizi göstermiş olduk. Her yıl yeni takım arkadaşlarımızı dahil ederek elde ettiğimiz başarılar takım sistematiğinin çalıştığını gösteren çok önemli bir sonuç oluyor. Bu sayede en başından beri hedeflediğimiz sürdürülebilir başarıyı sağladığımızı gösteriyoruz. Uluslararası arenada Dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girerek ülkemizi ve üniversitemizi temsil edeceğimiz için gururlu ve mutluyuz. Başta üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, Dekanımız Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'na, danışman hocalarımıza ve üniversitemiz mensuplarına, Zonguldak şehrine, ana destekçimiz Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası (ERDEMİR)'e çok teşekkür ediyoruz. Tüm bu çalışmaları beraber yürüttüğümüz takım danışmanlarımıza ve takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.