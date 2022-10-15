Grizu faciası unutulmadı, sahaya madenci baretiyle ve pankartla çıkıldı

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, konuk ettiği Kastamonuspor maçına, ‘Yüreğimiz kömür karası' yazısı ve madenci baretiyle çıktı.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor Devrek İlçe Stadyumu'nda Kastamonuspor'u konuk etti.

Kırmızı-lacivertli takım maç öncesinde Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 maden şehidine dikkat çekmek amacıyla sahaya, "Yüreğimiz kömür karası" yazısı ve madenci baretiyle çıktı.

Zonguldak Kömürspor, Embiya Akyıldız'ın 90+4'de attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.