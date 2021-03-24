Güler Sav göz yaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı

Karaelmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İmza Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Sav'ın annesi Güler Sav (72) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Güler Sav için cenaze töreni düzelendi.

Karaelmas Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İmza Gazetesi İmtiyaz Sahibi Osman Sav'ın annesi Güler Sav, böbrek yetmezliği sebebiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yoğun bakımda tedavi gören anne Sav, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Güler Sav için öğle namazına müteakip Acılık Hazreti Ali Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Yusuf Deniz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, Memur-Sen İl Başkanı Kamuran Aşkar, Zonguldak Belediyesi Özel Kalem Müdürü Buğra Özçelik, Belediye meclis üyesi Gökhan Çuteli, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhume Güler Sav, Kozlu Askeritepe Aile Mezarlığında dualar ve gözyaşları ile toprağa verildi.