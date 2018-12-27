Gülşen, GMİS Genel Mali Sekreterlik görevine başladı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska'nın görevden ayrılmasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 2015 yılında yapılan Genel Kurul'da en yüksek oyu alan ikinci sıra yedek yönetim kurulu üyesi Hikmet Gülşen çağırıldı. İlgili yasa ve tüzük gereğince yapılan atamayla GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun üye sayısı tamamlandı.

Hikmet Gülşen, GMİS Genel Mali Sekreteri olarak görev yapacak. GMİS Genel Mali Sekreteri iken görevden ayrılan Adnan Tıska, görevi 27 Aralık 2018 tarihinde Hikmet Gülşen'e törenle devretti. Tıska, Gülşen'e yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bu görev devir-teslimiyle GMİS Genel Merkez Yönetim Kurulu şöyle oluştu;

Genel Başkan Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Hikmet Gülşen, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal.