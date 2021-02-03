Gülüç 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi açılıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesinde 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açılıyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Cuma günü hizmete açılacak olan Gülüç 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek bilgiler aldı. Yapılan hizmetlere değinen Başkan Demirtaş, yatırımların devam ettiğini söyledi. Demirtaş açıklamasında, “Meclis üyelerimiz ile birlikte Gülüç 1 No'lu Aile Sağlığı Merkez'imizi inceledik. Gülüç Belediyesi olarak her alanda yatırım yapıyoruz ve insanımıza hizmet etme noktasında sürekli gayret içerisindeyiz. Belediye olarak sadece alt yapı, yol ve temizlik hizmeti yapmıyoruz bununla birlikte pek çok üst yapı hizmetini de yerine getiriyoruz. Bu yatırımlar içerisinde eğitim, sağlık, sosyal, kültürel yatırımları bunların hepsini belediye olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda sağlık alanında önemli bir yatırım olan Gülüç 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'mizin de Cuma günü halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Belediye hizmetleri noktasında çıtayı düşürmeden devam ettirmeye çalışıyoruz. Devam eden yatırımlarımız var bunları da inşallah bittiği zaman önümüzdeki sezona da yetiştirecek şekilde açılışını yapacağız. Burada yapılan yatırımın beldemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görev yapacak olan Aile Hekimi Dr. Taha Yasin Acar, Hemşire Elçin Çağan Hergül ve sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.