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Gülüç Belediyesi beldede ki camileri temizliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi beldede bulunan Cami ve mescitleri temizliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi beldede bulunan Cami ve mescitleri temizliyor.


Gülüç Belediyesi beldede bulunan Cami ve mescit gibi ibadethanelerin temizliğini yapıyor. Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadet yapmaları gerektiğini belirten Gülüç Belediyesi yaptığı açıklamada, “Gülüçlülerin ibadetlerini temiz ve hijyenik yerlerde yapmaları bizim için çok önemli. Her konuda olduğu gibi bu konuda da vatandaşlarımızın yanındayız ve onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bugün temizleme işleminde camilerimizin halılarını süpürdük. Camlar ve ayakkabılıklar, mihrap, kürsü, minber olmak üzere her yeri dip köşe temizlemeye özen gösterdik. Temizlik işlemlerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

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