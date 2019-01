Gülüç Belediyesi çevre düzenleme çalışmaları aralıksız sürdürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi Başkan Demirtaş'ın çalışmaları ile her geçen gün daha da güzelleşiyor.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yeni yılda yaptığı çevre düzenlemeleri ile Gülüç'ü güzelleştirmeye devam ediyor. ‘Durmak Yok Yola Devam' ilkesi ile çıktığı yolda her geçen gün çalışmalarıyla adından söz ettiren ve belde sakinlerinin beğenisini toplayan Demirtaş, yeni yılda da beldenin her köşesinde yaptığı çevre düzenlemesi ve çevrenin güvenliği ile Gülüç halkının her türlü hizmete layık olduğunu dile getirdi. Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Yaşadığım beldeyi ve insanları gerçekten çok seviyorum. O yüzden hizmet ederken de işimi severek yapıyorum. Günümün çoğu halkımızın içinde geçiyor. Gülüç'e sadece alt yapı anlamında değil, yolların genişletilmesi, kaldırımlar, çocuk parkları, spor alanları, sahil düzenlemesi, meydan ve çevre düzenlemesi gibi birçok hizmetimiz oldu. Yaptığımız iş bittiğinde Gülüç'ün daha da güzelleştiğini görüyoruz. Hedefimiz Gülüç'ü elimizdeki imkanlar doğrultusunda yaptığımız her hizmet ile daha yaşanabilir bir kent haline getirmek. Bunun içinde şahsım ve belediye de ki çalışanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve halkımızla beraber çalışmalarımızı sürdüreceğiz”