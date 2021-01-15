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Gülüç Belediyesi ihtiyaç sahibi çocuklara mont ve bot dağıtacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet yardımı kampanyası düzenlediklerini ifade etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, ihtiyaç sahibi çocuklar için kıyafet yardımı kampanyası düzenlediklerini ifade etti.


Gülüç Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara kış mevsiminde destekte bulunuyor. Hayırsever vatandaşların destekleri ile temin edilen bot ve mont gibi ürünler çocuklara ulaştırılacak.


Soğuk havalarda çocukların üşümemesi için destek olacaklarını vurgulayan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş şu ifadeleri kullandı; “Gülüç Belediyesi olarak, ihtiyaç sahibi çocuklarımızın üşümemesi, kışı kötü geçirmemeleri için böyle bir destekte bulunduk. Amacımız, onları bir nebze olsun sevindirmek ve yüzlerinin gülmesini sağlamaktır. Soğuk kış aylarında çocuklarımız üşümesin diye başlattığımız kıyafet yardımı için katkı sağlayan, hayırsever vatandaşlarımıza destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

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