Gülüç Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kdz. Ereğli'ye bağlı Gülüç Belediyesi 31 Mart Yerel Seçimlerin ardından ilk meclis toplantısını Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda meclis içi görev dağılımı da yapıldı. Kapalı ve gizli oylama ile yapılan seçimlerde, yeni dönemin ilk yılında ki Meclis içi görev seçiminde, Meclis Başkan Vekili 1. Üye Mustafa Sarı, 2. Üye Hasan Polat seçilirken, Encümen üyeleri ise Fahri Çakır ve Ferihan Şenol olarak belirlendi. Toplantıda meclis üyeleri Gülüç'ü hep birlikte daha güzel yerlere getireceklerini belirtirken, yeni dönemin tüm Gülüç halkına hayırlı olmasını temenni etti. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise meclis üyeleri ile birlikte daha güzel işlere imza atacağını belirtti. Başkan Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “ 2019-2023 döneminin tüm Gülüç halkına ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından mazbatalarımızı aldık. Bugün ilk meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Sizlerle birlikte Gülüç'e daha iyi hizmetler için yola çıktık. Hepimiz Gülüç sevdalısıyız. İnşallah bu yeni dönemde Gülüç'ü daha iyi yerlere getirip, Gülüçümüzü Zonguldak'ın parlayan yıldızı yapacağız.”

Toplantıda faaliyet raporu ve ilgili gündemdeki maddeler oy birliği ile kabul edilirken, Meclis Mayıs 2019 tarihinde toplanmak üzere sona erdi.