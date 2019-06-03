Gülüç Belediyesi mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okuttu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından mezarlıklarda arefe günü nedeniyle Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Gülüç Beledisi tarafından Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda beldedeki camilerde görevli imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua yapıldı. Mezarlıkların yenilenen yüzünü ilk defa gören Gülüç'lü vatandaşlar Başkan Demirtaş ve ekibine teşekkür etti. Mezarlıkların çok daha düzenli ve bakımlı hale getirilmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan vatandaşlar “Allah başkanımızı başlımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun” dedi.

Programa katılan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş aile büyüklerinin mezarlarını ziyaret edip dua yaptı. Gülüç Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşan Başkan Demirtaş, Gülüç'ü her geçen gün daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında “Göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönem söz verdiğimiz projelerin tamamını hayata geçirdik. Yeni dönemde Gülüç'ün ihtiyaçları doğrultusunda daha güzel projelere imza atacağız. Biz bu göreve efendi olmaya değil, sizlere hizmetkâr olmaya geldik. Çalışmalarımız bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada artarak devam edecek” dedi.

Başkan Demirtaş konuşmasında tüm Gülüç halkı ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşlarla tek tek tokalaştı.