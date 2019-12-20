Gülüç Belediyesi yeni temizlik aracını teslim aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen temizlik araçları Başkan Gökhan Demirtaş ve Fen İşleri Müdürü Abdullah Yıldırım tarafından teslim alındı.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kendilerine hibe edilen temizlik araçlarını teslim aldıklarını belirterek belediye olarak önemli bir ihtiyacın karşılandığını söyledi. Başkan Demirtaş “Gülüç'te 2014 yılında göreve geldikten sonra araç parkına büyük önem verdik. Çünkü yeterli araç gereciniz yoksa hizmetleri de halka götüremezsiniz. Bu güne kadar hizmetlerde başarılı olmamızın en büyük nedenlerinden biride araç parkımızı genişletmemiz oldu. En büyük eksiklerimizden biride temizlik aracı ve ekipmanlarıydı. Yaptığımız girişimler sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın hibe ettiği bir büyük ve birde küçük temizlik araçlarını teslim aldık. Beldemizin en önemli ihtiyaçlarından birini daha karşılamış olduk. Bundan sonra Gülüç'üm tüm sokak ve caddelerini daha hızlı temizleyip yıkayabileceğiz. Emeği geçen Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Saadet Oruç hanımefendi, Zonguldak Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar, İl Başkanımız Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanımız Mehmet Fatih Çakır, Belde Başkanımız İsmail Yılmaz ve emeği geçen herkese Gülüç halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Bu güne kadar Gülüç halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz demeden çalıştık ve önemli işlere imza attık. Bundan sonrada Gülüç'ü daha güzel ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için yine var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.