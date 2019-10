Gülüç Belediyesi'nden Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi, kadınlara yönelik Şanlıurfa ve Gaziantep illerine kültür gezisi düzenledi.

Gülüç Belediyesi geleneksel hale getirdiği kültür turları kapsamında bu sene Gülüçlü kadınları Peygamberler şehri Şanlıurfa ve Gaziantep'e götürecek. 18 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmesi planlanan geziye yoğun ilgi gösteren Gülüçlü kadınlara, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın eşi Işıl Demirtaş'ın eşlik edeceği belirtildi.

3 gün 2 gece sürecek olan gezide kadınlar Balıklı Göl, Ayn Zeliha Gölü, İbrahim Peygamberlerin Doğduğu Mağara, İbrahim Peygamberin ateşe atıldığı yer, Bakırcılar Çarşısı, Gümrük Han, Harran Kronik Evler, Gaziantep Kurtuluş Savaşı Müzesi, 14. Şehitler Anıtı, Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, Halfeti, Bilecik, Sıra Gecesi, Kel Aynaklar yerlerini gezecek. Kadınlara her zaman ayrı bir önem verdiklerini söyleyen Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, kadınlara yönelik kültür turlarını her sene düzenli olarak gerçekleştireceklerini söyledi. Demirtaş konuşmasında'' Belediye Başkanı olarak bizim görevimiz beldemizdeki insanların huzurlu ve mutlu olması, bunu da insanlarımızın yaşam standartlarını yükselterek sağlayabiliriz. Beldemizin yeniden imarı ve çevre güzelleştirme çalışmaları yanında kültür ve sosyal faaliyetlerimizde devam etmektedir. Belediyemizin her sene geleneksel hale getirdiği kültür gezilerimiz bu senede devam ediyor. Bu sene ilk gezimize hayırlısıyla Peygamberler Şehri Şanlıurfa ve Gaziantep gezisiyle başlıyoruz. Gezi süresince Balıklı Göl, Ayn Zeliha Gölü, İbrahim Peygamberlerin Doğduğu Mağara, İbrahim Peygamber'in ateşe atıldığı yer, Bakırcılar Çarşısı, Gümrük Han, Harran Kronik Evler, Gaziantep Kurtuluş Savaşı Müzesi, 14. Şehitler Anıtı, Gaziantep Bakırcılar Çarşısı, Halfeti, Bilecik, Sıra Gecesi, Kel Aynaklar tarihini ve kültürel yerlerini gezecekler. Düzenlediğimiz bu kültür gezileriyle insanlarımızın, ülkemizin tarihi, dini, kültürel mekânlarını ve doğal güzelliklerini tanıma ve görme fırsatı bulması, dolayısıyla hem onları hem de bizleri mutlu ediyor. Her sene düzenli olarak yaptığımız bu kültür gezilerimiz bu senede önümüzdeki senelerde de devam edecektir'' ifadelerine yer verdi.