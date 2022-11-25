Gülüç Millet Bahçesi 2024'e tamalanacak

Ereğli ilçe teşkilatı tarafından gerçekleştirilen “2023'e doğru şehir buluşmaları” programına katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, İl Genel Meclis Başkanı Nejdet Karaveli ve il genel meclis üyeleri ile birlikte “2023'e doğru şehir buluşmaları” programı çerçevesinde Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Gülüç Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerle AK Parti'nin hizmetleri ile öne çıkan bir belediye olduğunu ifade eden AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Belediye Başkanı gökhan Mustafa Demirtaş'ı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ise hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 yılında yeniden yüksek bir oy oranı ile cumhurbaşkanı yapmak olduğunu söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler vererek "Gülüç'te sahilimiz yoktu. Gröeve geldikten sonra sahil projemizin ilk etabını hayata geçirdik. Daha sonra da ikinci, etabını ve iki ayrı kafeteryamızı yaptık. Şimdi sosyal tesisilerimizde gençlerimiz, yaşlılarımız gelip güzel vakit geçiriyorlar. Türkiye'de bir ilk olarak kano kulübümüz kurduk. Burada hem ulusal hemde uluslararası kano kürek yarışları yapılacak. Aynı zamanda bölgemizdeki gençlerimize kano kürek kulübünde spora yönlendireceğiz. 22 dönüm bir alana Millet Bahçemizi yapıyoruz. Taş duvarlarını, barbekülerini, kamelyalarını yaptık. Projemiz bir sene içerisinde bitmiş olacak. Sağolsunlar bakanlıklarımız projemize destek veriyorlar. Bununn gibi daha bir çok projemizi hayata geçirdik ve hayata geçirmeyede devam ediyoruz" dedi.

AK Parti teşkilatları ve milletvekilleri ile uyum içerisinde çalışıp istedikleri destekleri aldıklarını ifade eden Demirtaş, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla yeniden Cumhurbaşkanı yapmak için canla başla çalışacaklarını söyledi.