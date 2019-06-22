Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu öğrencilerinden örnek davranış

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu öğrencileri Ramazan ayında getirdikleri Hacivat Karagöz orta oyunundan elde ettikleri geliri LÖSEV Zonguldak İl Temsilciliği adına Timur Şen'e teslim etti.

Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri okullarında LÖSEV yararına “Hacivat ve Karagöz” gölge oyunu gösterisi düzenledi. Öğrenciler oyun nedeniyle topladıkları bağışları LÖSEV Zonguldak Yönetim Kurulu İl Temsilciliği adına Sayın Timur Şen'e sınıf öğretmeni Çetin Çiftçi nezaretinde teslim etti.

Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu 4/A Sınıf Öğretmeni Çetin Çiftçi, Ramazan ayının son haftasında milli kültürümüzü hatırlamak amacıyla eski Ramazan eğlencelerinden “Hacivat ve Karagöz” gölge oyununu sergileme fikrinin ortaya çıktığını ifade etti. Eğlencenin Lösemili Çocuklar Haftasıyla çakışması üzerine daha da anlamlı olması için okulda bu gösteriyi LÖSEV yararına sergileme fikrini öğrencileriyle paylaştığını anlatan Çetin, bu fikre çocuklarında sahip çıkıp mutlu olduklarını vurguladı. Çetin açıklamasında “Çocuklar büyük mutluluk ve heyecan ile kabul ettikleri bu projeyi hemen uygulamaya koymak için haftalarca çalışıp prova yaptılar ve okuldaki tüm sınıflara LÖSEV yararına sergilenecek bu oyunun duyurusunu gerçekleştirdiler. Her sınıf, imkanları ölçüsünde yardımda bulunarak bu gösteriyi izleyerek katkıda bulundular. Mayıs ayının son haftası gerçekleştirilen bu etkinlikte toplanan bu bağışlar, araya bayram tatilinin girmesi ve ardından karne haftası yoğunluğu nedeniyle biraz gecikmeli de olsa toplanan bağışlar sahiplerine ulaştı” dedi.

LÖSEV Zonguldak Yönetim Kurulu İl Temsilcisi Timur Şen'e toplanılan bağış dekontunu sınıf öğretmeni Çetin Çiftçi ve öğrenciler birlikte vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. LÖSEV Zonguldak Yönetim Kurulu İl Temsilcisi Timur Şen öğretmenleri Çetin Çiftçi ve öğrencilere bu anlamlı düşüncelerinden dolayı teşekkür etti.