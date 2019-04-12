Gülüç'e sağlık ocağı yapılacak

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner'i ziyaret etti.

Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner'i makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner'e Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde ki doktor ve ekipman eksikliğini belirtti. Çakır ayrıca Gülüç'e Sağlık Ocağı yapımı hakkında da destek istedi. Destekleri ve yardımları için Güner'e teşekkür eden Başkan Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Gülüç Belediye Başkanımız Gökhan Demirtaş ve Gülüç Belde Başkanımız İsmail Yılmaz ile birlikte İl Sağlık Müdürümüz Ertuğrul Günel'i ziyaret edip Ereğli Devlet Hastanemizin Doktor ve ekipman eksiği ve Gülüç Beldemizde Sağlık Ocağı konusunda taleplerimizi ilettik. Yardımları ve destekleri için İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum.”