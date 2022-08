Gülüçlü çocuklar sünnet şöleninde doyasıya eğlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar çeşitli danslar ve şovlarla doyasıya eğlendi.

Gülüç Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Sünnet Şöleni Gülüç Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sünnet olan çocuklar aileleri ile birlikte Gülüç Belediyesi önünde toplanarak araçlarla belde içerisinde davul zurna eşliğinde gezi yaptı. Gülüç Belediyesi sosyal tesislerine gelen çocuklar burada çizgi film kahramanları, palyaçolar, animasyonlar ve müzikler eşliğinde dans edip oynadı. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından belde de ki camilerde görevli hocalar tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı. Sünnet olan çocuklar Gülüç sahilinde at gezisi yaparken, protokol tarafından bin kişiye aşure dağıtıldı, pide ve ayran ikramında bulunuldu.

AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz programda yaptığı konuşmada Gülüç Beldesi'nde çok güzel işlere imza atıldığını, beldeye yakışan hizmetlerin yapıldığını, birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiğini belirterek, desteklerinden dolayı Milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatı ile partisinin tüm birimlerine teşekkür etti.

Demirtaş “Gülüç'te çok güzel şeyler oluyor”

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, beldede çok güzel hizmetler yaptıklarını belirterek, Gülüç halkının her şeyin en güzeline layık olduğunu söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında şunları ifade etti: “Gülüç Belediyesi olarak sünnet şölenimizi geleneksel hale getirdik. Gülüç belediyesinin sadece yol, park, kilit taşı yapmaktan öte sosyal belediyecilikte çığır açtı. Sizlerde bunların farkındasınız. İftar programlarımız, festivallerimiz, sünnet şölenlerimiz, kadınlarımızla birlikte kültür gezilerimiz. Sizlerle beraber yaptığımız etkinliklerde ben Gülüç belediye başkanı, değerli Meclis üyelerimizle ve muhtarlarımızla birlikte sizlere hizmette bulunmaktan son derece onurlu ve gururluyuz. Gülüç'ü Zonguldak'ın parlayan yıldızı haline getirdiğimizin sizde farkındasınız. Her şeyden önce bizi bu projelerimizde desteklerini hiç esirgemeyen, bizleri hiç yalnız bırakmayan ve burada ilk önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Ve bizi bu yolda Ankara'da yalnız bırakmayan, bakanlıklarımızın kapısını aşındırdıkları için bizleri orda kendi evleri gibi ağırlayan, bizleri hiçbir zaman Gülüç için yapılması gereken projelerimize yalnız bırakmayan Milletvekillerimize, İl başkanımıza, Kdz. Ereğli ilçe başkanımıza, belde teşkilatımıza özellikle teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda onlara sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gülüç'te çok güzel şeyler oluyor. Gülüç artık Ereğli'nin parlayan yıldızı haline geldi. Ereğli'deki, Alaplı'daki insanlar akşamları artık Gülüç sosyal tesislerinde dinlenmeye geliyorlar. Bizde bu neticeden onurlu ve gururluyuz. Biz halkımızın her zaman yanındayız. Hastalandınız biz varız, düğününüzde biz varız, cenazelerinizde biz varız. Allah geçinden versin ama ölümde bizim için, düğünlerde bizim için, cenazelerde bizim için. Sizlerle birlikte olmaktan son derece onurlu ve gururluyum. Gülüç'te yaptığımız projeleri anlatmaya gerek yok. Artık son aşamalarına geldik. Daha iyilerini yapacağız, daha iyilerine layıksınız. Sizleri, bizleri yalnız bırakmadığınız için, her programda bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş ile etkinliğe katılan protokol üyeleri tarafından sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi, hatıra fotoğrafı çektirildi. Çocuklara hediye takdim eden Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, sünnet şöleninde yer alan çocukların her birine okulların açıldığı dönemde 500'er TL eğitim yardımı yapacağı sözünü verdi.

Sünnet şölenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkan Vekili Ömer Gülay, MHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Atilla Tarık Semiz, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Şoförler Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, Türk Metal Sendikası Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yakup Yılmaz, Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Baki Karaarslan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.